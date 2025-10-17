13:54:11 Пятница, 17 октября
В Пензе 25 молодых семей получили жилищные сертификаты

10:06 | 17.10.2025 | Общество

Пенза, 17 октября 2025. PenzaNews. 25 молодых семей получили жилищные сертификаты, подтверждающие право на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство дома при рождении первого ребенка, в ходе торжественного мероприятия в администрации Пензы.

В Пензе 25 молодых семей получили жилищные сертификаты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

В церемонии, состоявшейся в минувший четверг, 16 октября, приняли участие председатель гордумы Денис Соболев, глава Пензы Олег Денисов и начальник отдела жилищных программ министерства труда, социальной защиты и демографии региона Денис Володин.

«Уверен, что эта финансовая поддержка поможет вам не только решить жилищные вопросы, но и послужит еще одним стимулом к тому, чтобы количество маленьких жителей нашего города продолжало увеличиваться. Желаю вам обрести дом своей мечты, который станет фундаментом дружной и крепкой семьи», — сказал Олег Денисов, обращаясь к собравшимся.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день очередь по губернаторскому сертификату в Пензе ликвидирована в полном объеме.

«Программа реализовала свои цели и завершена. Очень радует, что по инициативе главы региона Олега Владимировича Мельниченко в Пензенской области введена новая мера социальной поддержки — сертификат на 1 млн. рублей на улучшение жилищных условий семьям, у которых начиная с 1 июня 2026 года родится второй ребенок», — добавил глава города.

Как сообщает пресс-служба мэрии, с 2011 по 2024 годы жилищные сертификаты получили 1 тыс. 679 семей Пензы. Общая сумма выплат составила более 477,7 млн. рублей, приобретено более 69 тыс. кв. метров жилья.

В 2025 году жилищные сертификаты в Пензе получили 204 семьи.


