В Пензе 25 молодых семей получили жилищные сертификаты Общество

Пенза, 17 октября 2025. PenzaNews. 25 молодых семей получили жилищные сертификаты, подтверждающие право на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство дома при рождении первого ребенка, в ходе торжественного мероприятия в администрации Пензы.

В церемонии, состоявшейся в минувший четверг, 16 октября, приняли участие председатель гордумы Денис Соболев, глава Пензы Олег Денисов и начальник отдела жилищных программ министерства труда, социальной защиты и демографии региона Денис Володин.

«Уверен, что эта финансовая поддержка поможет вам не только решить жилищные вопросы, но и послужит еще одним стимулом к тому, чтобы количество маленьких жителей нашего города продолжало увеличиваться. Желаю вам обрести дом своей мечты, который станет фундаментом дружной и крепкой семьи», — сказал Олег Денисов, обращаясь к собравшимся.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день очередь по губернаторскому сертификату в Пензе ликвидирована в полном объеме.

«Программа реализовала свои цели и завершена. Очень радует, что по инициативе главы региона Олега Владимировича Мельниченко в Пензенской области введена новая мера социальной поддержки — сертификат на 1 млн. рублей на улучшение жилищных условий семьям, у которых начиная с 1 июня 2026 года родится второй ребенок», — добавил глава города.

Как сообщает пресс-служба мэрии, с 2011 по 2024 годы жилищные сертификаты получили 1 тыс. 679 семей Пензы. Общая сумма выплат составила более 477,7 млн. рублей, приобретено более 69 тыс. кв. метров жилья.

В 2025 году жилищные сертификаты в Пензе получили 204 семьи.