В Городищенском районе завершена реконструкция моста через реку Тумалейку

12:03 | 17.10.2025 | Общество

Пенза, 17 октября 2025. PenzaNews. Работы по реконструкции моста через реку Тумалейку, которые проводились в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», завершены в Городищенском районе Пензенской области.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«Искусственное сооружение расположено на региональной дороге «М5 «Урал» — Степановка — Тумалейка», которая является дублером трассы М5 «Урал». В начале мая этого года рядом с населенным пунктом Тумалейка мостовики начали строить объездную дорогу. После окончания строительства временной дороги они приступили к демонтажу расположенного здесь аварийного моста 1963 года постройки и строительству нового», — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области.

В нем уточняется, что общая протяженность нового моста и подходов к нему составляет 32 метра, ширина проезжей части — 8 метров.

«Были обновлены подъезды к мосту, укреплены откосы на нем и установлены барьерные ограждения и дорожные знаки. Выполнено устройство водоотводных сооружений с системой фильтрации», — добавляется в тексте.

В сообщении напоминается, что в 2023 году на этой автодороге был реконструирован мост через реку Ишимку рядом с селом Русский Ишим.


