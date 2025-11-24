Мельниченко обсудил с Кондрашовым результаты деятельности центра управления регионом Пензенской области Общество

Пенза, 24 ноября 2025. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко обсудил с руководителем центра управления регионом Пензенской области Артемом Кондрашовым результаты деятельности ЦУР.

Фото: T.me/omelnichenko

«Результаты деятельности центра управления регионом Пензенской области обсудил с его руководителем Артемом Александровичем Кондрашовым. ЦУР работает уже 5 лет. За это время значительно вырос уровень аналитики. Обрабатывая в год десятки тысяч сообщений в соцсетях, ЦУР помогает органам власти видеть основные запросы граждан, реагировать и принимать управленческие решения. Волнующие людей темы часто становятся предметом обсуждения на заседаниях правительства области», — написал глава региона в своем Telegram-канале в понедельник, 24 ноября.

По мнению Олега Мельниченко, очень важно, что ЦУР помогает бороться с фейками, особенно в условиях проведения СВО.

«Команда наших специалистов вовремя пресекла десятки попыток инфодиверсантов распространять слухи, недостоверную информацию, откровенную ложь», — отметил руководитель субъекта федерации.

«Поблагодарил ЦУР за системную работу, поздравил с первым юбилеем и пожелал так же эффективно реализовывать новые совместные проекты!» — написал Олег Мельниченко.