Мельниченко обсудил с Гришаевым результаты работы в сфере дорожного строительства Общество

Пенза, 26 ноября 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обсудил с министром строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона Александром Гришаевым результаты работы в сфере дорожного строительства.

Фото: T.me/omelnichenko

«Обновили в регионе 500 км дорог и взяли в работу рекордное количество мостов — 12, из которых 9 уже ввели в эксплуатацию. [...] Наш регион — один из немногих в стране, начавших целенаправленное обновление дорог опорной сети. За сезон к нормативу привели 70 км. Как никогда раньше внимание уделили дорогам в райцентрах. 35 км на 44 участках в 13 из них сделали за счет средств, полученных от списания региону 2/3 бюджетного кредита. Только в Кузнецке отремонтировали сразу 8 км, чего не было за всю историю города. И еще там приводим в порядок мост. Также в райцентрах провели диагностику состояния дорог. Полученные результаты — отправная точка того, сколько нам еще предстоит сделать», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувший вторник, 25 ноября.

Он подчеркнул, что впервые за многие годы для безопасности движения обеспечено освещение 50 км дорог и тротуаров — в два раза больше, чем в прошлом году.

«Выполнили второй этап реконструкции дороги «Пенза — Шемышейка — Лопатино», построили дорогу между улицами Антонова и Измайлова в Пензе. Завершили строительство обходного ж/д пути для реконструкции путепровода в районе улицы Ерик. То, как мы решили инженерную задачу во взаимодействии с руководством железных дорог, положительно оценено на федеральном уровне», — отметил Олег Мельниченко.

«Попросил Александра Георгиевича передать трудовым коллективам регионального Минстроя и дорожных строительных организаций благодарность за хорошие результаты и качественную работу. Лучших обязательно поощрим», — добавил губернатор.