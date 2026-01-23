19:23:32 Пятница, 23 января
В Пензенской области социальную доплату до уровня прожиточного минимума пенсионера получают более 33 тыс. человек

17:15 | 23.01.2026 | Общество

Пенза, 23 января 2026. PenzaNews. Более 33 тыс. неработающих пенсионеров в Пензенской области, общая сумма материального обеспечения которых не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе — 13 тыс. 682 рублей, получают социальную доплату. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой отделения СФР по региону.

В Пензенской области социальную доплату до уровня прожиточного минимума пенсионера получают более 33 тыс. человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Федеральную социальную доплату отделение СФР по Пензенской области устанавливает и выплачивает неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера. На сегодня доплату получают более 33 тыс. пензенцев. [...] Федеральная социальная доплата позволяет увеличить пенсию до прожиточного минимума пенсионеров по региону. В Пензенской области в 2026 году он равен 13 тыс. 682 рублям», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что размер доплаты рассчитывается индивидуально и зависит от совокупного дохода.


