Житель Пензы осужден за организацию и проведение азартных игр в баре на улице Ульяновской

16:04 | 23.01.2026 | Криминал

Пенза, 23 января 2026. PenzaNews. Наказание в виде обязательных работ назначено 31-летнему жителю Пензы, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

Житель Пензы осужден за организацию и проведение азартных игр в баре на улице Ульяновской. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Следствием и судом установлено, что в период с 1 июня по 3 сентября 2025 года осужденный в баре на улице Ульяновской в городе Пензе организовал и незаконно проводил азартные игры, разместив три единицы игрового оборудования с программным обеспечением, позволяющим осуществлять игровой процесс с денежным выигрышем», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что противоправная деятельность мужчины была пресечена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Пензе, игровое оборудование было изъято.

«Приговор вступил в законную силу», — уточняется в тексте.


