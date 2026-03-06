У управляющей компании, обслуживающей дом в центре Пензы, с крыши которого на подростка упала наледь, в 2025 году истек срок лицензии Общество

Пенза, 6 марта 2026. PenzaNews. Срок действия лицензии на осуществление деятельности по управлению МКД у управляющей компании, обслуживающей дом в центре Пензы, с крыши которого на подростка упала наледь, истек в 2025 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

«Днем 3 марта 2026 года в результате падения снежно-ледовой массы с дома №90А на улице Суворова города Пензы подросток 2008 года рождения получил телесные повреждения, его здоровью причинен тяжкий вред. Он госпитализирован. [...] Прокуратура Железнодорожного района города Пензы установила, что управляющая компания ООО «Без проблем» не приняла своевременных мер по очистке крыши дома от снежно-ледовых отложений. Прокуратура внесла руководителю организации представление, а также возбудила в отношении него дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.22 КоАП РФ «Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений». У данной компании в 2025 году истек срок действия лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами. Прокурор внес представление начальнику УЖКХ города Пензы ввиду непринятия органом местного самоуправления мер по отбору иной управляющей организации», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по собранным материалам прокуратуры следственным органом возбуждено и расследуется уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«Ход и результаты его расследования находятся на контроле надзорного ведомства», — подчеркивается в сообщении.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в рамках расследования уголовного дела директор управляющей компании был задержан, ему предъявлено обвинение.

5 марта Железнодорожный районный суд Пензы избрал директору УК меру пресечения в виде домашнего ареста.