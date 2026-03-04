03:07:59 Четверг, 5 марта
Пензенская область названа в числе регионов-лидеров по детскому ожирению

12:01 | 04.03.2026 | Общество

Пенза, 4 марта 2026. PenzaNews. Более 70% взрослого населения Мурманской и Калининградской областей сталкиваются с проблемой избыточной массы тела и ожирения, а в Пензенской, Смоленской и Курганской областях фиксируются самые высокие показатели по детскому ожирению. Об этом ТАСС сообщила директор государственного научного центра «НМИЦ эндокринологии имени академика И.И. Дедова» Минздрава России, заведующая кафедрой персонализированной и трансляционной медицины, академик РАН Наталья Мокрышева.

Пензенская область названа в числе регионов-лидеров по детскому ожирению. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«В Мурманской области порядка 74% взрослого населения сталкиваются с проблемой лишнего веса, в Калининградской этот показатель превышает 70%. Что касается детского ожирения, здесь мы оперируем скорректированными данными за 2023–2024 годы. Лидерами по этому показателю стали Пензенская область (20,5% детей), Смоленская (19,5%) и Курганская (18,6%). Высокие цифры также фиксируются в Псковской, Тверской областях, Якутии и Липецкой области», — сказала она.

По ее словам, регионы Северного Кавказа по-прежнему демонстрируют минимальные показатели.

«Вероятно, это обусловлено традиционным укладом, особенностями диеты и более высокой физической активностью населения», — подытожила Наталья Мокрышева.

4 марта отмечается Всемирный день борьбы с ожирением. Он проводится с 2015 года по инициативе Всемирной федерации ожирения. Целью является привлечение внимания к проблеме роста случаев ожирения, предотвращения этой ситуации и лечению.


