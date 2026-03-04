03:08:13 Четверг, 5 марта
В Заречном начал работу новый топливно-заправочный комплекс для общественного транспорта

16:45 | 04.03.2026 | Общество

Пенза, 4 марта 2026. PenzaNews. Новый топливно-заправочный комплекс, который будет обеспечивать топливом весь автобусный парк «Автотранса», начал работу в Заречном Пензенской области.

Фото: Zarechny.zato.ru

«Новый заправочный комплекс — это еще один важный этап в повышении качества услуг общественного транспорта в Заречном. Уверен, это изменение станет очередным шагом к тому, чтобы каждая поездка в автобусе стала для горожан более комфортной и приятной», — прокомментировал глава Заречного Алексей Костин, слова которого приводятся в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО в среду, 4 марта.

Отмечается, что топливно-заправочный комплекс полностью автоматизирован.

«Шофер перед рейсом получает карту, привязанную к определенному автобусу, после чего система определяет, какой объем топлива нужен его транспортному средству. Эта система удобна для водителей и помогает точнее вести учет расхода топлива», — сказано в тексте.


Актуальное

