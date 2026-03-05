07:32:36 Пятница, 6 марта
Олег Мельниченко взял на контроль случаи травматизма людей из-за схода снега и льда с крыш домов

18:15 | 05.03.2026 | Общество

Пенза, 5 марта 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко взял на контроль случаи травматизма людей из-за схода снега и льда с крыш домов.

Фото: Pnzreg.ru

«После падения на 17-летнего подростка глыбы льда с крыши дома на улице Суворова в Пензе арестован директор управляющей компании. Совместно с прокуратурой нам удалось оперативно пресечь деятельность этого нерадивого руководителя. Настоятельно потребовал от главы Пензы Олега Вячеславовича Денисова и городского блока жилищно-коммунального хозяйства срочно собрать всех руководителей УК и на примере последней ситуации доходчиво довести, что на провалы в обеспечении безопасности граждан следует крайне жесткая реакция. Кроме того, я поставил на личный контроль все факты, связанные с травматизмом людей в результате обрушения льда и снега», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в четверг, 5 марта.

«Такая опасность возникает из-за бездеятельности управляющих компаний, поэтому ни один недобросовестный руководитель УК не должен уйти от ответственности», — добавил он.


