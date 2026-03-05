Пензенец стал жертвой мошенничества при покупке автомобиля через интернет Криминал

Пенза, 5 марта 2026. PenzaNews. 53-летний житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке кроссовера «Toyota RAV4» по объявлению в интернете.

«Мужчина [...] обнаружил объявление о продаже автомобиля «Toyota RAV4» стоимостью 2,2 млн. рублей. Предложение мужчину заинтересовало. Он связался с продавцом и договорился о покупке и переводе задатка за автомобиль. С помощью мобильного приложения банка заявитель в течение нескольких дней переводил частями денежные средства на различные мошеннические счета. Потерпевший изначально перевел задаток за покупку автомобиля в сумме 300 тыс. рублей, затем осуществил перевод денег за таможенное оформление. [...] После перевода денег заявитель так и не получил свое транспортное средство, а продавец перестал выходить на связь. Мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».