Олег Мельниченко встретился с делегацией Всемирного клуба петербуржцев Общество

Пенза, 4 марта 2026. PenzaNews. Встреча губернатора Пензенской области Олега Мельниченко и делегации Всемирного клуба петербуржцев состоялась в региональном правительстве.

Фото: Pnzreg.ru

«С Пензенской областью по нашему приглашению сейчас знакомится делегация Всемирного клуба петербуржцев во главе с председателем правления Наталией Евгеньевной Сидоркевич. Гости посещают учреждения культуры нашего региона, также [...] мы провели рабочую встречу. Обсудили новые проекты под эгидой клуба, которые будут способствовать дальнейшему развитию отношений между Санкт-Петербургом и Пензенской областью. Есть планы продолжить проект «Адреса Пензы», получивший признание в нашем регионе. Также во многом благодаря ему о пензенской культуре больше узнали в Северной столице. Думаем посвятить новые выпуски районам Пензенской области», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувший вторник, 3 марта.

Он сообщил, что гости проявили интерес к одной из визитных карточек Пензенской области — абашевской игрушке.

«Несколько ее экземпляров представлено в собрании Санкт-Петербургского музея игрушки. Видя растущий интерес посетителей к образцам нашего народного промысла, музей хочет выделить под абашевскую керамику отдельный зал. Будем рады содействовать», — отметил глава региона.

«Всемирный клуб петербуржцев, членом которого я являюсь, помогает нам продвигать Пензенскую область в масштабах страны. Важно, чтобы наше культурное достояние было максимально доступно», — подчеркнул Олег Мельниченко.