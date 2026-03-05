18:44:51 Четверг, 5 марта
Бастрыкин затребовал доклад по делу о травмировании подростка при падении наледи с крыши дома в центре Пензы

10:15 | 05.03.2026 | Происшествия

Пенза, 5 марта 2026. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о травмировании подростка при падении наледи с крыши дома в центре Пензы.

Бастрыкин затребовал доклад по делу о травмировании подростка при падении наледи с крыши дома в центре Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«В сети интернет сообщается, в марте текущего года в городе Пензе 17-летний подросток получил травму в результате падения на него наледи с крыши многоквартирного дома на улице Суворова. Пострадавший госпитализирован. В СУ СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пензенской области Владимиру Викторовичу Игнатенкову представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале информационного центра СКР в четверг, 5 марта.

В нем добавляется, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.


