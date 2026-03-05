В УФНС России по Пензенской области в феврале 2026 года поступило 3 тыс. 130 обращений граждан Общество

Пенза, 5 марта 2026. PenzaNews. 3 тыс. 130 обращений граждан поступило на рассмотрение в управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области в феврале 2026 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем отмечается, что обращения, направленные в электронном виде посредством сервисов ФНС России, составили 96,4% от общего количества поступивших обращений.

Из текста следует, что по сравнению с февралем 2025 года общее количество обращений выросло в 1,75 раза, тогда поступило 1 тыс. 788 обращений; количество электронных обращений увеличилось на 0,4%.

В сообщении уточняется, что наибольшее количество обращений граждан в феврале 2026 года поступило по вопросам налогообложения доходов физических лиц, учета налогоплательщиков, налогообложения малого бизнеса и организации работы с налогоплательщиками.