В Пензе к 15 годам колонии строгого режима приговорены двое мужчин, устроивших пожар, который унес жизнь молодой женщины Криминал

Пенза, 5 марта 2026. PenzaNews. Наказание в виде 15 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год назначено двоим жителям Пензенской области, которые признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп. «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство», п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

«Следствием и судом установлено, что вечером 17 июня 2024 года в процессе распития спиртных напитков осужденный предложил своему родственнику совершить поджог дома свекра сестры с целью напугать мужчину, поскольку родственница неоднократно жаловалась на частые семейные конфликты с ним. Он ответил согласием. Приобретя бензин, мужчины на автомашине знакомого, не осведомленного об их преступном умысле, прибыли в село Зеленовка Колышлейского района. Соучастники совершили поджог, облив бензином ворота гаража, пристроенного к дому потерпевшего. В ходе возникшего пожара пламя распространилось на жилые помещения. Находившиеся в доме дочь и супруга хозяина жилища получили ожоги, от которых впоследствии 30-летняя женщина скончалась в лечебном учреждении, 58-летней потерпевшей причинен вред здоровью средней тяжести», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в результате поджога было уничтожено жилище и имущество потерпевших, им причинен значительный ущерб на сумму более 976 тыс. рублей, который возмещен в ходе следствия в полном объеме.

«Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год», — сказано в тексте.