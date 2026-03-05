07:32:36 Пятница, 6 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе к 15 годам колонии строгого режима приговорены двое мужчин, устроивших пожар, который унес жизнь молодой женщины

17:59 | 05.03.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 5 марта 2026. PenzaNews. Наказание в виде 15 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год назначено двоим жителям Пензенской области, которые признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп. «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство», п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

В Пензе к 15 годам колонии строгого режима приговорены двое мужчин, устроивших пожар, который унес жизнь молодой женщины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что вечером 17 июня 2024 года в процессе распития спиртных напитков осужденный предложил своему родственнику совершить поджог дома свекра сестры с целью напугать мужчину, поскольку родственница неоднократно жаловалась на частые семейные конфликты с ним. Он ответил согласием. Приобретя бензин, мужчины на автомашине знакомого, не осведомленного об их преступном умысле, прибыли в село Зеленовка Колышлейского района. Соучастники совершили поджог, облив бензином ворота гаража, пристроенного к дому потерпевшего. В ходе возникшего пожара пламя распространилось на жилые помещения. Находившиеся в доме дочь и супруга хозяина жилища получили ожоги, от которых впоследствии 30-летняя женщина скончалась в лечебном учреждении, 58-летней потерпевшей причинен вред здоровью средней тяжести», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в результате поджога было уничтожено жилище и имущество потерпевших, им причинен значительный ущерб на сумму более 976 тыс. рублей, который возмещен в ходе следствия в полном объеме.

«Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год», — сказано в тексте.


Читайте также
Пензенец стал жертвой мошенничества при покупке автомобиля через интернет «Ростелеком» открыл доступ к медицинским консультациям через мессенджер Max
В Пензенской области введены режим «Беспилотная опасность» и план «Ковер» — губернатор В Пензенской области 6 марта пройдут оперативно-профилактические мероприятия «Федеральная дорога» и «Региональная дорога»
Пензенец перечислил аферистам более 200 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях Жителю Пензы грозит до пяти лет лишения свободы за кражу строительных инструментов
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама