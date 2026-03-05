В Пензе директору управляющей компании по делу о травмировании подростка при падении наледи с крыши дома избрана мера пресечения в виде домашнего ареста Криминал

Пенза, 5 марта 2026. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста директору управляющей компании, который является обвиняемым по уголовному делу о травмировании подростка при падении наледи с крыши дома на улице Суворова.

Как указано в сообщении, размещенном на сайте суда, мера пресечения избрана на срок 1 месяц 28 суток, то есть по 3 мая 2026 года.

Обвиняемому запрещено выходить за пределы жилого помещения, в котором он проживает, без письменного разрешения следователя, за исключением необходимости участия в следственных действиях и процессуальных мероприятиях по уголовному делу, а также случаев посещения медицинских учреждений при наличии соответствующих оснований к тому.

Также обвиняемому запрещено общение с посторонними людьми, кроме проживающих совместно с ним лиц.

Кроме того, запрещено отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, пользоваться средствами связи и интернетом, за исключением случаев общения с защитником, следователем, в производстве которого находится уголовное дело, и контролирующим органом, а также случаев вызова экстренных служб.

Постановление суда в законную силу пока не вступило.

Уточняется, что органом следствия директор управляющей компании обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Как следует из сообщения пресс-службы СУ СКР по Пензенской области, следствие ходатайствовало об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

«По результатам рассмотрения ходатайства следователя об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается, следователями выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы», — сказано в пресс-релизе.