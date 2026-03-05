18:44:43 Четверг, 5 марта
Олег Мельниченко призвал пензенских промышленников активнее вести техническое перевооружение производства

09:17 | 05.03.2026 | Экономика

Пенза, 5 марта 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко призвал промышленников активнее вести техническое перевооружение производства.

Фото: Pnzreg.ru

«На [...] совместном заседании правительства Пензенской области и региональной ассоциации промышленников призвал руководителей наших предприятий активнее вести техническое перевооружение производства. Есть только один путь оставаться конкурентоспособными — повышать производительность труда, в том числе за счет роботизации и автоматизации. Мы ведем эту работу на протяжении нескольких лет. В 2024 году в Пензенской области использовалось 177 роботов (125 промышленных и 52 складских) — в 3,6 раза больше, чем в 2023 году. В 2025-м совместно с фондом развития промышленности мы проинвестировали 8 подобных проектов почти на 162 млн. рублей. В этом году на техническое перевооружение предприятий в рамках господдержки будет направлено 130 млн. рублей из федерального и регионального бюджетов», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в минувшую среду, 4 марта.

Он напомнил, что 66 пензенских предприятий участвуют в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

По словам главы региона, благодаря грамотному организационному подходу, время производственных процессов сократилось почти на четверть, и почти на столько же увеличилась выработка.

«Ведем подготовку квалифицированных кадров для пензенской промышленности. В IT-колледже два года назад открыли обучение по направлению «Мехатроника и мобильная робототехника», сейчас там обучаются 166 человек. Считаю, что количество нужно увеличить», — отметил Олег Мельниченко.

«Задача по достижению технологического суверенитета поставлена президентом. Это вопрос национальной безопасности», — подчеркнул губернатор.


Актуальное

