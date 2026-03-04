03:07:45 Четверг, 5 марта
Задержан директор управляющей компании по делу о травмировании подростка при падении наледи с крыши дома в центре Пензы

18:46 | 04.03.2026 | Происшествия

Пенза, 4 марта 2026. PenzaNews. Директор управляющей компании задержан в Пензе по уголовному делу о травмировании подростка в результате падения на него наледи с крыши многоквартирного дома на улице Суворова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Пензенской области.

Задержан директор управляющей компании по делу о травмировании подростка при падении наледи с крыши дома в центре Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Днем 3 марта 2026 года с крыши многоквартирного жилого дома на улице Суворова в городе Пензе упал фрагмент наледи на подростка, находившегося на тротуаре. 17-летний потерпевший получил телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью. В рамках расследования уголовного дела в порядке ст. 91 УПК РФ следователем задержан директор управляющей компании, оказывающей услуги по обслуживанию и содержанию указанного здания. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что расследование уголовного дела продолжается, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.


