Вступил в силу приговор жителю Пензы, обманувшему своих компаньонов почти на 16 млн. рублей Криминал

Пенза, 4 марта 2026. PenzaNews. Приговор Железнодорожного районного суда Пензы, в соответствии с которым жителю областного центра назначено 4,5 года колонии общего режима за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», вступил в законную силу.

«В ходе рассмотрения дела установлено, что осенью 2020 года 37-летний осужденный рассказал своему другу, что хочет заниматься поставкой питания в детские учреждения, но у него не хватает финансовых средств. Он предложил приятелю вложиться в бизнес, сделать его совместным, на что тот согласился, зная, что собеседник имеет нужные опыт и знания. С сентября 2020 года по ноябрь 2023 года инвестор передал подсудимому 960 тыс. рублей и 2 тыс. долларов США. На самом же деле пензенец и не приступал к предпринимательской деятельности, из полученной суммы он присвоил себе 487 тыс. 768 рублей, а остальные средства выплатил в течение этого же периода другу в качестве «прибыли». Подсудимый намеренно вводил друга в заблуждение, имитируя работу, поручая последнему искать варианты торгов и тендеров, а также других людей, готовых вложиться в бизнес. Чтобы придать видимость доходности от дела, мужчина изготавливал документы, в которые вносил ложные сведения о движении средств на счетах», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что в марте и июне 2021 года к бизнесу присоединились еще двое мужчин, которых нашел и привлек друг злоумышленника: первый вложил в несуществующее дело 3 млн. 195 тыс. рублей, второй — 12 млн. 270 тыс. рублей; для новых инвесторов осужденный также создавал видимость успешности бизнеса, регулярно выплачивая им от 2 до 4% от общей суммы вложенных средств.

«Всего за период с сентября 2020 года по май 2024 года злоумышленник обманул потерпевших на общую сумму чуть менее 16 млн. рублей», — уточняется в тексте.

В нем указано, что подсудимый вину в совершении инкриминируемых преступлений не признал, пояснив, что взаимоотношения с потерпевшими носили исключительно гражданско-правовой характер, их деньги себе оставлять он не планировал, за счет этих средств хотел разрешить проблемы в собственном бизнесе.

«Приговором Железнодорожного районного суда города Пензы [...] мужчине назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворены гражданские иски потерпевших на общую сумму более 13,2 млн. рублей. В целях обеспечения исполнения исковых требований обращено взыскание на арестованное имущество супруги осужденного: автомобили «Chevrolet Cobalt» и «Kia Ceed», а также два земельных участка. [...] Не согласившись с выводами суда о доказанности вины, осужденный совместно с защитником подали апелляционные жалобы на приговор. В соответствии с позицией прокурора судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда приговор суда первой инстанции оставила без изменения, а апелляционные жалобы осужденного и его защитника — без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», — говорится в сообщении.