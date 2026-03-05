18:44:18 Четверг, 5 марта
Житель Пензенской области обвиняется в содействии террористической деятельности

10:39 | 05.03.2026 | Криминал

Пенза, 5 марта 2026. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области задокументировали и пресекли противоправную деятельность жителя региона 1963 года рождения, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности».

Житель Пензенской области обвиняется в содействии террористической деятельности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Установлено, что обвиняемый, являясь антироссийски настроенным лицом, располагая информацией о признании проукраинского движения террористическим, неоднократно осуществлял переводы денежных средств на финансовые реквизиты данной террористической организации», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — сказано в пресс-релизе.


