Пензенское УФАС признало ООО «ОГСАГиТИ» нарушившим антимонопольное законодательство Общество

Пенза, 4 марта 2026. PenzaNews. Управление ФАС России по Пензенской области признало ООО «Объединенная городская служба архитектуры, градостроительства и технической инвентаризации» нарушившим антимонопольное законодательство.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пензенское УФАС России рассмотрело дело о нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения ч. 1 ст. 17 федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» в отношении ООО «Объединенная городская служба архитектуры, градостроительства и технической инвентаризации» (ООО «ОГСАГиТИ»). Нарушение выразилось во включении в положение о закупках случаев, позволяющих ООО «ОГСАГиТИ» осуществлять закупки у единственного поставщика на конкурентных рынках, а также в иных случаях в отсутствие на то объективных причин, что приводит (может привести) к недопущению, ограничению, устранению конкуренции. При рассмотрении дела пензенским УФАС России установлено, что включенные в положение о закупках случаи закупки у единственного поставщика позволяет ООО «ОГСАГиТИ» закупать товары, работы, услуги без проведения конкурентных процедур на конкурентных рынках (рынок охранных услуг, финансовых услуг, по капитальному и текущему ремонту помещений и другие)», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства в среду, 4 марта.

В нем добавляется, что федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не дает право заказчикам осуществлять неконкурентные закупки по своему усмотрению.

«Закупка товаров, работ, услуг у единственного поставщика целесообразна в случае, если такие товары, работы, услуги обращаются на низкоконкурентных рынках, или проведение конкурсных, аукционных процедур нецелесообразно по объективным причинам (например, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, последствий непреодолимой силы)», — сказано в тексте.