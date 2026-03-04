В Пензенской области следователи проверяют информацию о выдаче жилищного сертификата еще одной семье с миграционной историей Криминал

Пенза, 4 марта 2026. PenzaNews. Следователи в Пензенской области в рамках уголовного дела о халатности проверяют информацию о выдаче жилищного сертификата еще одной семье с миграционной историей.

«В Пензенской области продолжается расследование уголовного дела о халатности должностных лиц при выдаче сертификатов многодетным семьям. По данным следствия, в феврале 2026 года в администрации города Сердобска выданы сертификаты двум многодетным семьям, члены которых ранее являлись иностранными гражданами и впоследствии получили гражданство Российской Федерации. В средствах массовой информации выявлена публикация о выдаче в 2025 году должностным лицом Сердобского района сертификата для улучшения жилищных условий еще одной многодетной семье с миграционной историей. Данный факт будет детально проверен в рамках расследования данного уголовного дела», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», мэр Сердобска Марина Ермакова на фоне скандала с выдачей жилищных сертификатов подала в отставку.