19:19:06 Вторник, 3 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

На заседании правительства Пензенской области обсудили подготовку к проведению Спартакиады учащихся России

17:58 | 03.03.2026 | Спорт

Печать

Пенза, 3 марта 2026. PenzaNews. Ход подготовки к проведению XIII летней Спартакиады учащихся России, которая пройдет в Пензенской области по пяти дисциплинам в июле-августе, обсудили на заседании регионального правительства.

На заседании правительства Пензенской области обсудили подготовку к проведению Спартакиады учащихся России

Фото: T.me/omelnichenko

«В этом году Пензенская область вновь примет летнюю Спартакиаду учащихся России. В 2024-м к нам уже приезжали юные спортсмены со всей страны, в 2026-м по решению конкурсной комиссии Минспорта РФ регион получил право проведения соревнований по пяти дисциплинам. Это художественная гимнастика, настольный теннис, плавание, триатлон и велоспорт на треке. [...] На заседании областного правительства поручил готовить спортобъекты к приему участников спартакиады. Соревнования будут проходить во дворце спорта «Буртасы», дворце водного спорта «Сура» и на велотреке «Сатурн» в Пензе, а также в районе базы отдыха «Чистые пруды» в Мокшанском районе с 10 июля по 28 августа», — написал губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале во вторник, 3 марта.

Он отметил, что также нужно уделить пристальное внимание вопросам городского благоустройства и подготовки волонтеров, которые будут помогать в проведении состязаний.

«Что касается пензенских спортсменов, то они уже давно усиленно тренируются, чтобы достойно представить регион на XIII летней Спартакиаде учащихся России», — подчеркнул Олег Мельниченко.

«Будем болеть за наших!» — добавил он.


Читайте также
В Пензе перед судом предстанет водитель, по вине которого погиб его несовершеннолетний знакомый В Манцеровке огонь уничтожил деревянный дом и пристрой
Житель Пензенского района стал жертвой мошенничества при покупке сверлильно-присадочного станка Сотрудники Госавтоинспекции помогли водителю, у которого закончилось топливо на трассе в Пензенской области
В Пензенской области введены режим «Беспилотная опасность» и план «Ковер» — губернатор В Пензенской области выявлено два нарушения охотничьего законодательства
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама