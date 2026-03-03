На заседании правительства Пензенской области обсудили подготовку к проведению Спартакиады учащихся России Спорт

Пенза, 3 марта 2026. PenzaNews. Ход подготовки к проведению XIII летней Спартакиады учащихся России, которая пройдет в Пензенской области по пяти дисциплинам в июле-августе, обсудили на заседании регионального правительства.

Фото: T.me/omelnichenko

«В этом году Пензенская область вновь примет летнюю Спартакиаду учащихся России. В 2024-м к нам уже приезжали юные спортсмены со всей страны, в 2026-м по решению конкурсной комиссии Минспорта РФ регион получил право проведения соревнований по пяти дисциплинам. Это художественная гимнастика, настольный теннис, плавание, триатлон и велоспорт на треке. [...] На заседании областного правительства поручил готовить спортобъекты к приему участников спартакиады. Соревнования будут проходить во дворце спорта «Буртасы», дворце водного спорта «Сура» и на велотреке «Сатурн» в Пензе, а также в районе базы отдыха «Чистые пруды» в Мокшанском районе с 10 июля по 28 августа», — написал губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале во вторник, 3 марта.

Он отметил, что также нужно уделить пристальное внимание вопросам городского благоустройства и подготовки волонтеров, которые будут помогать в проведении состязаний.

«Что касается пензенских спортсменов, то они уже давно усиленно тренируются, чтобы достойно представить регион на XIII летней Спартакиаде учащихся России», — подчеркнул Олег Мельниченко.

«Будем болеть за наших!» — добавил он.