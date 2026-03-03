Олег Мельниченко подчеркнул важность отработки действий педагогов при сигналах беспилотной, воздушной и ракетной опасности Общество

Пенза, 3 марта 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе заседания антитеррористической комиссии подчеркнул важность отработки действий педагогических работников образовательный организаций при сигналах беспилотной, воздушной и ракетной опасности.

Фото: Pnzreg.ru

«Антитеррористическая комиссия в Пензенской области — полноправный участник государственной системы противодействия терроризму. 10 марта исполняется 20 лет со дня образования Национального антитеррористического комитета России. За этой датой стоят тысячи спасенных жизней и ежедневный труд людей, чья работа скрыта от посторонних глаз. Обсудили существующие угрозы, которые в условиях проведения СВО стали как никогда многочисленны и актуальны. Важно продолжать действовать на опережение — как в сферах профилактики, так и в вопросах защиты социально значимых объектов. Особое внимание — образовательным организациям. Поручил еще раз отработать алгоритмы действий педагогических коллективов при сигналах беспилотной, воздушной и ракетной опасности», — написал глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 3 марта.

По его словам, «каждый должен четко понимать, что необходимо делать при возникновении угрозы».

«Грамотные и согласованные шаги помогут защитить себя и детей», — подчеркнул Олег Мельниченко.