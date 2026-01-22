В Пензенской области в 2026 году запланировано шесть потоков курса комплексной реабилитации ветеранов СВО Общество

Пенза, 22 января 2026. PenzaNews. Шесть потоков курса комплексной реабилитации ветеранов специальной военной операции запланировано в Пензенской области в 2026 году в рамках проекта «Сурское мужество». Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: T.me/omelnichenko

«В «Новых берегах» [арт-поместье в селе Богословка Пензенской области] в этом году планируется реализовать шесть курсов реабилитации участников СВО в рамках нашего уникального проекта «Сурское мужество». Ожидается, что в каждом потоке участие примут не менее 10 человек от Пензенской области, а также впервые — пять человек из других регионов России», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в минувшую среду, 21 января.

Он напомнил, что проект адаптации к мирной жизни бойцов, получивших инвалидность в результате военной травмы, поддержан Фондом президентских грантов.

«Как и прежде, воины пройдут медицинскую реабилитацию, получат психологическую и юридическую поддержку. Также их ждут новые полезные знакомства, визиты в учреждения культуры, занятия по разработке собственных бизнес-проектов», — пояснил глава региона.

Олег Мельниченко особо обратил внимание на то, что АНО «Квартал Луи» начнет оказывать содействие в трудоустройстве ветеранов боевых действий.

«На это есть большой запрос», — констатировал губернатор.

По его словам, еще одним новшеством является то, что два выпускника первых потоков «Сурского мужества» станут кураторами.

«Они, как никто другой, смогут поддержать своих товарищей в стремлении обрести новые цели в жизни», — подчеркнул глава региона.

Олег Мельниченко уточнил, что старт ближайшего потока курса намечен на 9 февраля.