В Пензенской области прокуратура защитила права дочери погибшего участника СВО

Пенза, 10 апреля 2026. PenzaNews. Прокуратура Лунинского района Пензенской области защитила права несовершеннолетней дочери участника специальной военной операции, погибшего в январе 2025 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

«Установлено, что в октябре 2024 года 42-летний местный житель за несколько дней до отправки в зону СВО в ускоренном порядке в Пензе зарегистрировал брак с 36-летней односельчанкой. Материалы прокурорской проверки подтвердили, что брак носил фиктивный характер», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что надзорное ведомство обратилось в суд с иском о признании брака недействительным, заявленные требования были удовлетворены.

«Благодаря вмешательству надзорного ведомства пресечено незаконное получение фиктивной супругой денежных средств в связи с гибелью военнослужащего, права несовершеннолетней дочери участника СВО на меры государственной поддержки восстановлены», — подчеркивается в тексте.