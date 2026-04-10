Пенза, 10 апреля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко вручил жилищные сертификаты и ключи от квартир жителям сельских территорий и представителям АПК.

«С радостью вручил жилищные сертификаты и ключи от квартир жителям сельских территорий и работникам АПК. Социальную выплату на покупку или строительство жилья предоставляем по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». С 2020 года жильем обеспечили 146 семей сельских специалистов. Сегодня передал сертификаты еще 14 семьям работников АПК и социальной сферы», — написал глава региона в своем канале в мессенджере Max в пятницу, 10 апреля.

Олег Мельниченко добавил, что впервые предоставляется жилье в рамках федерального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе», который является частью действующего с 2025 года нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

«Ключи вручил пяти сотрудникам Пензенского государственного аграрного университета», — уточнил он.

Губернатор отметил, что получение жилья — яркое событие в жизни.

«Мне много пришлось поездить по стране, а когда приехал на родину и обрел свой очаг, был очень счастлив. Хочу, чтобы были счастливы и наши земляки», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Согласно информации, размещенной на сайте правительства Пензенской области, по программе «Комплексное развитие сельских территорий» сертификаты предоставлены жителям Башмаковского, Бессоновского, Городищенского, Иссинского, Кузнецкого и Шемышейского районов. В числе получателей — тракторист-машинист, водитель, ветеринар, бухгалтер, врачи, учитель начальных классов, социальный работник и представители других профессий.

По условиям федерального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе», через 5 лет работы с момента заключения договора найма квартиры выкупить ее можно за 20% от расчетной стоимости, через 10 лет — за 1%.