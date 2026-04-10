Представители власти выразили соболезнования в связи с кончиной Анатолия Пуставова

18:00 | 10.04.2026 | Общество

Пенза, 10 апреля 2026. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко, спикер Законодательного собрания Вадим Супиков, члены облправительства, депутаты регионального парламента, временно исполняющий полномочия председателя пензенской гордумы Сергей Васянин и глава города Олег Денисов выразили соболезнования родным и близким почетного гражданина Каменского района и города Каменки Анатолия Пуставова, скончавшегося на 88-м году жизни.

«Анатолий Васильевич Пуставов родился 26 октября 1938 года в селе Кевдо-Вершина Белинского района. В 1966 году окончил Пензенский сельскохозяйственный институт. После окончания вуза до 1972 года работал на заводе «Белинсксельмаш». Затем перешел на работу в каменский райком КПСС, где до 1975 года заведовал отделом пропаганды и агитации. Затем до 1991 года работал на должностях председателя, заместителя председателя каменского горисполкома. С 1991 по 1996 год — глава администрации города Каменки, с 1998 по 2006 год — глава администрации Каменского района», — говорится в некрологе, размещенном на сайте регионального правительства.

В нем отмечается, что Анатолий Пуставов был по-настоящему народным руководителем, которого хорошо знали и уважали жители.

«Во время его руководства в жизни города и района происходили масштабные позитивные изменения. Были созданы крупнейшие производственные базы (сахарный завод, маслозавод, мясокомбинат, два цеха завода «Белинсксельмаш»). Было организовано строительство инженерных коммуникаций: построены два магистральных моста, водопроводы, газопроводы, очистные сооружения. Введено в эксплуатацию 175 тыс. кв. метров жилья, объекты здравоохранения, образования, транспорта. Под его руководством были модернизированы все социально-культурные центры. Открыт краеведческий музей, построены аллея Героев Советского Союза и площадь Победы», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что Анатолий Пуставов неоднократно избирался депутатом городского и районного советов народных депутатов.

«За свой многолетний добросовестный труд был награжден орденом «Дружба народов», медалью «За заслуги перед Пензенской областью», знаками «Почетный автотранспортник Российской Федерации», «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», значком «Отличник профтехобразования Российской Федерации», — добавляется в некрологе.

В нем указано, что прощание с Анатолием Пуставовым пройдет в церкви святого Дмитрия Солунского в Каменке 11 апреля в 11.30.


