Дни Пензенской области проходят в Совете Федерации, делегацию региона возглавил губернатор Олег Мельниченко Политика

Пенза, 18 мая 2026. PenzaNews. Дни Пензенской области проходят в Совете Федерации с 18 по 20 мая, делегацию региона возглавил губернатор Олег Мельниченко.

«В Совете Федерации сегодня начинаются дни Пензенской области. Наш регион получил возможность всесторонне представить сенаторам и лично председателю СФ РФ Валентине Ивановне Матвиенко позитивные изменения в социально-экономическом развитии и новые проекты», — написал Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере «Макс».

Он отметил, что за 20 лет проведения дней субъекта РФ в верхней палате российского парламента Пензенская область заявляет о себе в третий раз.

«Это всегда шанс заручиться поддержкой верхней палаты парламента в решении социально значимых задач», — констатировал глава региона.

Олег Мельниченко сообщил, что наиболее актуальные для Пензенской области темы будут рассмотрены на заседаниях шести комитетов, а также на пленарном заседании в рамках «Часа субъекта».

«Достижения нашего региона презентуем на выставке», — добавил губернатор.

Он пояснил, что решения по итогам рассмотрения вопросов войдут в постановление, реализацию которого верхняя палата парламента держит на контроле.