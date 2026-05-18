Жительница Бессоновского района стала жертвой мошенничества при покупке автомобиля с пробегом стоимостью более 1,7 млн. рублей

09:11 | 18.05.2026 | Криминал

Пенза, 18 мая 2026. PenzaNews. Жительница Бессоновского района Пензенской области 1970 года рождения лишилась более 1,7 млн. рублей, попавшись на уловку мошенника при попытке приобрести автомобиль с пробегом по объявлению в интернете.

Жительница Бессоновского района стала жертвой мошенничества при покупке автомобиля с пробегом стоимостью более 1,7 млн. рублей.

«Она сообщила, что, просматривая сеть интернет, обнаружила объявление о продаже подержанных автомобилей. Заявительница выбрала интересующий ее автомобиль и вступила в переписку с продавцом в мессенджере. В ходе беседы она договорилась о внесении предоплаты в размере около 600 тыс. рублей. В дальнейшем неизвестный попросил перечислить оставшуюся сумму за покупку. Женщина перевела на указанный банковский счет еще свыше 1 млн. 130 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что спустя несколько дней продавец перестал выходить на связь.

«Тогда гражданка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


