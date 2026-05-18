Жительница Бессоновского района стала жертвой мошенничества при покупке автомобиля с пробегом стоимостью более 1,7 млн. рублей

Пенза, 18 мая 2026. PenzaNews. Жительница Бессоновского района Пензенской области 1970 года рождения лишилась более 1,7 млн. рублей, попавшись на уловку мошенника при попытке приобрести автомобиль с пробегом по объявлению в интернете.

«Она сообщила, что, просматривая сеть интернет, обнаружила объявление о продаже подержанных автомобилей. Заявительница выбрала интересующий ее автомобиль и вступила в переписку с продавцом в мессенджере. В ходе беседы она договорилась о внесении предоплаты в размере около 600 тыс. рублей. В дальнейшем неизвестный попросил перечислить оставшуюся сумму за покупку. Женщина перевела на указанный банковский счет еще свыше 1 млн. 130 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что спустя несколько дней продавец перестал выходить на связь.

«Тогда гражданка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».