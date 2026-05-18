Стала известна программа гидроавиаслета «Крылья Спутника – 2026» в Пензенской области

Пенза, 18 мая 2026. PenzaNews. Программа гидроавиаслета «Крылья Спутника – 2026», который пройдет в Пензенской области с 22 по 25 мая, будет включать в себя демонстрационные полеты авиации общего назначения, десантирование парашютистов, полеты аэростатов и мотопарапланов, выставку техники и гастрофестиваль.

Согласно информации, размещенной на сайте регионального правительства, в этом году слет объединит более 100 воздушных судов, запланировано участие иностранных гостей — пилотов из Мальдивской Республики, КНР, Казахстана и Белоруссии.

В пятницу, 22 мая, на аэродроме «Сосновка» состоятся показательные и тренировочные полеты.

В субботу, 23 мая, основные события развернутся в «Городе Спутнике» на территории села Засечного Пензенского района.

В период с 7.00 до 10.00 будет организован перелет гидросамолетов с аэродрома «Сосновка» на акваторию озера в «Спутнике».

На 10.00 намечены демонстрационные полеты, начало работы выставок авто-, мото- и военной техники, ретротехники МЧС, экспозиции ДОСААФ и детского технопарка «Кванториум», старт гастрофестиваля, а также открытие торговых рядов на набережной.

В 10.30 состоятся показательные выступления гидроциклов в акватории озера.

В 11.00 пройдет церемония открытия гидроавиаслета на центральной сцене.

На 11.20 запланировано десантирование парашютистов с самолета Ан-2. Участники спустят флаги, а затем совершат приводнение в акваторию озера с высоты 100 метров.

В 11.30 начнется концертная программа, которая продлится до 19.00.

В период с 12.00 до 14.00 пройдет парад сухопутной авиации, будут организованы показательные выступления участников гидроавиаслета.

С 14.00 до 17.00 ожидаются парад гидроавиации и новые показательные выступления.

С 17.00 до 19.00 состоятся полеты аэростатов и мотопарапланов.

В 18.00 завершится основная летная программа.

В воскресенье, 24 мая, в 8.00 гидросамолеты с акватории озера в «Спутнике» перелетят на аэродром «Сосновка», где в 12.00 состоится стратегическая сессия «Развитие гидроавиации общего назначения России».

В понедельник, 25 мая, в 10.00 запланирован перелет самолетов с аэродрома в Сосновке в село Лермонтово, где участники мероприятия посетят государственный лермонтовский музей-заповедник «Тарханы».