Полицейские задержали жителя Пензенской области, который похитил из магазина товары на сумму более 10 тыс. рублей Криминал

Пенза, 17 мая 2026. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали жителя Пензенской области, который похитил из торгового зала магазина продукты питания на сумму более 10 тыс. рублей.

По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию с заявлением о краже обратилась директор магазина и пояснила, что факт хищения был установлен при просмотре записей с камер видеонаблюдения.

«Сотрудниками полиции была установлена личность подозреваемого, [...] им оказался житель Пензенской области 1982 года рождения. [...] Ранее гражданин привлекался к уголовной ответственности. Злоумышленник в ходе допроса рассказал, что зашел в магазин с целью хищения товаров, так как у него не было денежных средств. Мужчина взял с витрин продукты питания и сложил их в продуктовую корзину. Затем между стеллажей переложил товары в заранее подготовленный пакет и прошел мимо кассы», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», мужчине грозит до двух лет лишения свободы.