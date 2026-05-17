20:51:00 Воскресенье, 17 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Полицейские задержали жителя Пензенской области, который похитил из магазина товары на сумму более 10 тыс. рублей

12:50 | 17.05.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 17 мая 2026. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали жителя Пензенской области, который похитил из торгового зала магазина продукты питания на сумму более 10 тыс. рублей.

Полицейские задержали жителя Пензенской области, который похитил из магазина товары на сумму более 10 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию с заявлением о краже обратилась директор магазина и пояснила, что факт хищения был установлен при просмотре записей с камер видеонаблюдения.

«Сотрудниками полиции была установлена личность подозреваемого, [...] им оказался житель Пензенской области 1982 года рождения. [...] Ранее гражданин привлекался к уголовной ответственности. Злоумышленник в ходе допроса рассказал, что зашел в магазин с целью хищения товаров, так как у него не было денежных средств. Мужчина взял с витрин продукты питания и сложил их в продуктовую корзину. Затем между стеллажей переложил товары в заранее подготовленный пакет и прошел мимо кассы», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», мужчине грозит до двух лет лишения свободы.


Читайте также
Пензенец стал жертвой мошенничества при покупке трактора ДТП на улице Кирова в Пензе унесло жизнь мотоциклиста
Житель Пензы, повторно попавшийся на пьяной езде, получил 1 год 8 месяцев колонии строгого режима и лишился автомобиля МТС усилила сеть на выездах из Кузнецка
Первый замруководителя СУ СКР по Пензенской области провел прием граждан Зампрокурора Пензенской области Олег Световой провел личный прием жителей Башмаковского района
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама