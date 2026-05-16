В Пензе мошенник под видом банковского работника выманил у мужчины 500 тыс. рублей Криминал

Пенза, 16 мая 2026. PenzaNews. Телефонный мошенник, представившийся банковским работником, убедил жителя Пензы 1953 года рождения перевести 500 тыс. рублей на «безопасный счет». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе беседы злоумышленник рассказал потерпевшему, что на имя мужчины оформлен кредитный договор, так как мошенники завладели его личными данными. [...] Следуя указаниям злоумышленника, потерпевший проследовал в один из торговых центров в городе Пензе, где находится банкомат, и при помощи него перечислил неизвестному на банковский счет 500 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — отмечается в тексте.