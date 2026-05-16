В Пензе мошенник под видом банковского работника выманил у мужчины 500 тыс. рублей

13:30 | 16.05.2026 | Криминал

Пенза, 16 мая 2026. PenzaNews. Телефонный мошенник, представившийся банковским работником, убедил жителя Пензы 1953 года рождения перевести 500 тыс. рублей на «безопасный счет». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

«В ходе беседы злоумышленник рассказал потерпевшему, что на имя мужчины оформлен кредитный договор, так как мошенники завладели его личными данными. [...] Следуя указаниям злоумышленника, потерпевший проследовал в один из торговых центров в городе Пензе, где находится банкомат, и при помощи него перечислил неизвестному на банковский счет 500 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — отмечается в тексте.


