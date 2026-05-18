В Пензе суд взыскал более 4 млн. рублей с подрядчика, не завершившего работы по строительству жилого дома

15:06 | 18.05.2026 | Общество

Пенза, 18 мая 2026. PenzaNews. Суд в Пензе взыскал более 4 млн. рублей с индивидуального предпринимателя, не завершившего работы по заключенным с местной жительницей договорам на строительство частного жилого дома и благоустройство территории.

«В июне 2024 года жительница Пензы заключила с индивидуальным предпринимателем договор о строительстве частного жилого дома, который он обязался возвести до 30 ноября 2024 года. Для этих целей женщина взяла кредит. Однако работы были выполнены не в полном объеме: не смонтировано несущее перекрытие крыши, не перекрыта крыша дома, не возведены веранда, крыльцо, не произведены штукатурные работы, не подшит потолок, а выполненные работы содержат различные недостатки, которые зафиксированы сторонами в совместном акте осмотра. В связи с нарушениями сроков выполнения работ она направляла предпринимателю запросы, но тщетно, он перестал отвечать на телефонные звонки и прекратил все работы. Направленная в его адрес претензия также осталась без ответа», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Пензенского областного суда.

В нем добавляется, что после этого женщина обратилась в Октябрьский районный суд Пензы.

«Суд, изучив материалы дела, установил факт нарушения со стороны ответчика условий договора подряда. В оговоренные сроки работы ответчиком не завершены. Объект находится в стадии незавершенного строительства. В итоге суд вынес решение о расторжении договоров на выполнение работ по строительству дома и по благоустройству придомовой территории. С индивидуального предпринимателя взысканы: стоимость невыполненных работ и устранения недостатков — 2,6 млн. рублей и еще более 1,6 млн. рублей — неустойка, компенсация морального вреда, штраф, расходы на оплату услуг представителя», — сказано в тексте.

В сообщении отмечается, что судебная коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда подтвердила законность вынесенного решения.


