В Лунинском районе прошел военно-патриотический фестиваль «Суворовская каша» Общество

Пенза, 17 мая 2026. PenzaNews. Военно-патриотический фестиваль «Суворовская каша», посвященный памяти великого русского полководца Александра Суворова, состоялся в селе Суворово Лунинского района Пензенской области в минувшую субботу, 16 мая.

В его рамках прошли презентации кадетских классов и военно-патриотических клубов, а также военно-спортивная эстафета «Тяжело в учении — легко в бою».

Для гостей фестиваля были организованы интерактивные площадки, выставки народно-прикладного творчества и мастер-классы.

Кроме того, они могли продегустировать более 20 видов каши по старинным рецептам.

Культурную программу дополнил концерт «Наследники победителя».

На фестивале также была представлена выставка пензенского государственного краеведческого музея «Александр Суворов. Непобежденный».

С приветственным словом к участникам фестиваля обратился врио первого заместителя председателя правительства Пензенской области Олег Ягов, который отметил глубокий просветительский характер мероприятия.

«В 2025 году президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Александра Васильевича Суворова. Пензенской области была оказана особая честь: в федеральном плане предусмотрено проведение значительного числа мероприятий на территории нашего региона, в том числе на лунинской земле. Особенно отрадно, что фестиваль «Суворовская каша» на сегодняшний день является центральным в России мероприятием, посвященным памяти великого полководца», — подчеркнул Олег Ягов.

«Учитывая растущую популярность фестиваля и в рамках подготовки к 300-летию со дня рождения Александра Васильевича, предлагается в следующем году провести фестиваль уже в статусе первого всероссийского», — добавил он.

Как сообщает пресс-служба облправительства, в 2025 году в Лунинском районе был реализован проект «К истокам А.В. Суворова, великого полководца». В его рамках обустроена современная система навигации, которая помогает туристам ориентироваться на местности и следовать к основным туристическим маршрутам, включая село Суворово — место ежегодного проведения фестиваля.