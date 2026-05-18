В Пензе утверждено обвинительное заключение по делу о незаконном обороте контрафактной табачной продукции стоимостью более 1,2 млн. рублей

Пенза, 18 мая 2026. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего местного жителя, которому вменяется совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

«По версии следствия, в период с декабря 2024 года по март 2025 года обвиняемый, не имея соответствующей лицензии, закупил для последующего сбыта оптовую партию немаркированной табачной продукции и хранил ее в арендованном торговом павильоне. Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, изъято более 9 тыс. немаркированных пачек сигарет общей стоимостью свыше 1,2 млн. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В тексте добавляется, что уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Пензы для рассмотрения по существу.