Олег Денисов принял участие в общем собрании членов Ассоциации городов Поволжья Политика

Пенза, 17 мая 2026. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов принял участие в общем собрании членов Ассоциации городов Поволжья, которое состоялось в Самаре.

Фото: канал Олега Денисова в мессенджере «Макс»

«Принял участие в общем собрании членов Ассоциации городов Поволжья. Гостеприимная Самара встретила руководителей из 32 городов. Рассмотрели вопросы, актуальные для каждого муниципального образования. В центре внимания — сохранение и восстановление объектов культурного наследия, цифровизация управления и работа органов местного самоуправления в условиях СВО», — написал Олег Денисов в своем канале в мессенджере «Макс» вечером в минувшую субботу, 16 мая.

Он подчеркнул, что принятые по итогам собрания проекты решений будут направлены в органы власти всех уровней для дальнейшего рассмотрения и реализации.

Глава Пензы сообщил также, что в рамках мероприятия вместе с коллегами принял участие в высадке аллеи городов Поволжья — 32 саженца березы по числу городов, входящих в ассоциацию, появились на Хлебной площади Самары.

«Теперь на Хлебной площади растет дерево, отмеченное табличкой «Пенза», — написал Олег Денисов.