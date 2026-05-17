20:51:07 Воскресенье, 17 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Денисов принял участие в общем собрании членов Ассоциации городов Поволжья

10:20 | 17.05.2026 | Политика

Печать

Пенза, 17 мая 2026. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов принял участие в общем собрании членов Ассоциации городов Поволжья, которое состоялось в Самаре.

Олег Денисов принял участие в общем собрании членов Ассоциации городов Поволжья

Фото: канал Олега Денисова в мессенджере «Макс»

«Принял участие в общем собрании членов Ассоциации городов Поволжья. Гостеприимная Самара встретила руководителей из 32 городов. Рассмотрели вопросы, актуальные для каждого муниципального образования. В центре внимания — сохранение и восстановление объектов культурного наследия, цифровизация управления и работа органов местного самоуправления в условиях СВО», — написал Олег Денисов в своем канале в мессенджере «Макс» вечером в минувшую субботу, 16 мая.

Он подчеркнул, что принятые по итогам собрания проекты решений будут направлены в органы власти всех уровней для дальнейшего рассмотрения и реализации.

Глава Пензы сообщил также, что в рамках мероприятия вместе с коллегами принял участие в высадке аллеи городов Поволжья — 32 саженца березы по числу городов, входящих в ассоциацию, появились на Хлебной площади Самары.

«Теперь на Хлебной площади растет дерево, отмеченное табличкой «Пенза», — написал Олег Денисов.


Читайте также
Полицейские задержали жителя Пензенской области, который похитил из магазина товары на сумму более 10 тыс. рублей Пензенец стал жертвой мошенничества при покупке трактора
ДТП на улице Кирова в Пензе унесло жизнь мотоциклиста Житель Пензы, повторно попавшийся на пьяной езде, получил 1 год 8 месяцев колонии строгого режима и лишился автомобиля
МТС усилила сеть на выездах из Кузнецка Первый замруководителя СУ СКР по Пензенской области провел прием граждан
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама