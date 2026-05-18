Ночь в сауне с двумя жительницами Пензы обернулась для гостя из Мордовии потерей почти 500 тыс. рублей Криминал

Пенза, 18 мая 2026. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в Пензе по факту кражи около 500 тыс. рублей с банковского счета 47-летнего жителя Мордовии, решившего провести время в сауне в обществе двух малознакомых женщин.

«По словам заявителя, он познакомился в сети интернет с девушкой, проживающей в городе Пензе. В ходе недолгого общения мужчина предложил собеседнице увидеться, и та согласилась, пригласив его приехать в Пензу. Встретившись на территории города, они познакомились поближе и употребили спиртные напитки. Затем, пригласив еще одну девушку, новая знакомая предложила снять сауну, чтобы провести ночь там. После распития алкоголя в заведении мужчина уснул, а когда проснулся, обнаружил, что незнакомки пропали, а вместе с ними исчезли и деньги с его банковского счета», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых.

«Ими оказались местные жительницы 1992 и 1995 годов рождения, которые являются сестрами», — сказано в тексте.

В сообщении отмечается, что женщины дали признательные показания.

«Они [...] рассказали, что видели, как потерпевший вводит пароль от личного кабинета банка, чем и воспользовались впоследствии. Похищенные средства были потрачены ими на новый дорогой смартфон и на погашение кредитов», — уточняется в пресс-релизе.

В нем поясняется, что подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.