Пензенец стал жертвой мошенничества при покупке трактора Криминал

Пенза, 17 мая 2026. PenzaNews. 46-летний житель Пензы лишился около 255 тыс. рублей при покупке трактора.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, мужчине позвонил неизвестный, который в ходе общения предложил приобрести трактор и дополнительное оборудование.

«Мужчина заинтересовался выгодным предложением и согласился на покупку. После согласования всех условий по покупке продавец отправил заявителю в мессенджере договор на приобретение техники и реквизиты банковской карты для оплаты. Мужчина не догадывался, что общается с мошенником. Используя мобильное приложение банка, мужчина перечислил на счет звонившего почти 255 тыс. рублей. Однако после оплаты [...] лжепродавец перестал выходить на связь», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».