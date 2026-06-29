В Пензенской области выявлены новые места гнездования белого аиста Общество

Пенза, 29 июня 2026. PenzaNews. Два новых места гнездования белого аиста выявлено в Пензенской области в июне 2026 года на территории Белинского района. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

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«В Пензенскую область [белый аист] прилетает в первой половине апреля. Гнездится одиночными парами в населенных пунктах сельского типа или около них на различных постройках, сухих деревьях», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что на данный момент в Пензенской области замечено семь гнездящихся пар: по одной — в Сердобском, Каменском и Земетчинском районах, по две — в Белинском и Бековском.

«Можно говорить о том, что в настоящее время продолжается процесс освоения территории нашего региона белым аистом, территории значительно удаленной в восточном направлении от мест традиционного гнездования», — добавляется в сообщении.