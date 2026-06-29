На ремонт дороги на улице Кирова в Кузнецке направят более 99 млн. рублей Общество

Кузнецк, 29 июня 2026. PenzaNews. Более 99 млн. рублей будет направлено на ремонт дороги на улице Кирова в Кузнецке Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации города.

Фото: Gorodkuzneck.ru

«29 июня 2026 года подписан контракт на комплексный ремонт участка улицы Кирова — от улицы Гражданской до улицы Гагарина, от улицы Гагарина до пересечения с улицей Белинского. Подрядчиком выступает ООО «Ак-Строй». На ремонт выделено почти 99,4 млн. рублей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что работы будут выполнены до 30 ноября 2029 года, предусмотрены, в частности, восстановление водопропускных труб, ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части, обустройство тротуаров и замена трех остановочных павильонов.

«Данный проект направлен не только на обновление изношенного дорожного полотна, но и на комплексное улучшение городской среды, повышение комфорта и безопасности как для водителей, так и для пешеходов», — отмечается в сообщении.