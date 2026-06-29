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На ремонт дороги на улице Кирова в Кузнецке направят более 99 млн. рублей

17:30 | 29.06.2026 | Общество

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Кузнецк, 29 июня 2026. PenzaNews. Более 99 млн. рублей будет направлено на ремонт дороги на улице Кирова в Кузнецке Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации города.

На ремонт дороги на улице Кирова в Кузнецке направят более 99 млн. рублей

Фото: Gorodkuzneck.ru

«29 июня 2026 года подписан контракт на комплексный ремонт участка улицы Кирова — от улицы Гражданской до улицы Гагарина, от улицы Гагарина до пересечения с улицей Белинского. Подрядчиком выступает ООО «Ак-Строй». На ремонт выделено почти 99,4 млн. рублей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что работы будут выполнены до 30 ноября 2029 года, предусмотрены, в частности, восстановление водопропускных труб, ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части, обустройство тротуаров и замена трех остановочных павильонов.

«Данный проект направлен не только на обновление изношенного дорожного полотна, но и на комплексное улучшение городской среды, повышение комфорта и безопасности как для водителей, так и для пешеходов», — отмечается в сообщении.


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