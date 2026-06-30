Более 2,7 тыс. детей из Пензы отдохнули в загородных лагерях в первую смену по бюджетным путевкам Общество

Пенза, 30 июня 2026. PenzaNews. 2 тыс. 746 детей из Пензы отдохнули в загородных лагерях региона по бюджетным путевкам в первую смену. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

Фото: канал Олега Денисова в мессенджере «Макс»

Он уточнил, что в их числе — 672 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 214 детей участников СВО.

«Каждый лагерь подошел к организации смены ответственно и с душой. Для ребят проводились тематические программы, веселые эстафеты, концерты, танцевальные баттлы и научные шоу. Юных пензенцев знакомили с разными профессиями, помогали понять, что им ближе и интереснее. В Год единства особое внимание уделили патриотическим акциям, истории России и культуре народов, которые в ней живут. Скучно не было никому. Ребята не просто отдыхали: они учились договариваться, поддерживать друг друга, пробовать новое и раскрывать свои таланты», — написал Олег Денисов в своем канале в мессенджере «Макс» во вторник, 30 июня.

Глава Пензы поблагодарил воспитателей, вожатых, поваров и врачей.

«Благодаря вашему ответственному подходу первая смена прошла без происшествий. И это главное. Продолжаем работать, чтобы наши дети и дальше проводили лето весело и с пользой, а родители могли быть уверены в их безопасности и комфорте», — добавил он.