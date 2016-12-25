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Пензенский «Дизель» обыграл «Рязань» со счетом 5:2

09:59 | 25.12.2016 | Спорт

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Пенза, 25 декабря 2016. PenzaNews. Пензенский клуб «Дизель» одержал уверенную победу со счетом 5:2 над командой «Рязань» в домашнем матче чемпионата Высшей хоккейной лиги, состоявшемся в минувшую субботу, 24 декабря.

Пензенский «Дизель» обыграл «Рязань» со счетом 5:2

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

После голов Георгия Бусарова, Андрея Кузьмина и Максима Семисчастнова хозяева льда вели с результатом 3:0.

Сократить отставание удалось игроку «Рязани» Артему Маслову — 3:1, однако Давид Думбадзе вновь довел преимущество «Дизеля» до трех шайб — 4:1.

На это гости ответили ударом Кирилла Старцева — 4:2. Больше в этой встречи игроки «Рязани» забить не смогли.

Финальную точку во встрече поставил Андрей Мнихович — 5:2.

Заключительный в 2016 году матч домашней серии подопечные Сергея Лопушанского проведут в понедельник, 26 декабря, с «Бураном» из Воронежа. В рамках этой встречи пройдет благотворительная акция «Принеси на матч мягкую игрушку!»
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