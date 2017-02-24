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В Махалино прошел II чемпионат Кузнецкого района по биатлону

09:33 | 24.02.2017 | Спорт

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Пенза, 24 февраля 2017. PenzaNews. Десять команд приняли участие во втором открытом чемпионате Кузнецкого района по биатлону, посвященном Дню защитника Отечества, который состоялся в селе Махалино Пензенской области в минувший четверг, 23 февраля.

В Махалино прошел II чемпионат Кузнецкого района по биатлону

Фото: Kuzneck.pnzreg.ru

Среди общеобразовательных организаций лучший результат показала школа села Комаровка. На вторую ступень пьедестала почета поднялись представители Ясной Поляны, на третью — села Пионер.

По итогам борьбы команд поселений первые два места заняли спортсмены из Пионера, третье — из села Поселки.

В соревнованиях среди муниципальных служащих и работников бюджетной сферы победу одержала объединенная команда отдела образования и управления соцзащиты населения. Вторыми к финишу пришли сотрудники администрации Кузнецкого района.

Также в рамках мероприятия были организованы соревнования по гиревому спорту, перетягиванию каната и стрельбе из пневматической винтовки.

Победители и призеры были награждены грамотами и медалями, а также ценными подарками и денежными призами от ООО «Махалино», сообщается на сайте администрации Кузнецкого района.
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