В Махалино прошел II чемпионат Кузнецкого района по биатлону Спорт

Пенза, 24 февраля 2017. PenzaNews. Десять команд приняли участие во втором открытом чемпионате Кузнецкого района по биатлону, посвященном Дню защитника Отечества, который состоялся в селе Махалино Пензенской области в минувший четверг, 23 февраля.

Фото: Kuzneck.pnzreg.ru

Среди общеобразовательных организаций лучший результат показала школа села Комаровка. На вторую ступень пьедестала почета поднялись представители Ясной Поляны, на третью — села Пионер.

По итогам борьбы команд поселений первые два места заняли спортсмены из Пионера, третье — из села Поселки.

В соревнованиях среди муниципальных служащих и работников бюджетной сферы победу одержала объединенная команда отдела образования и управления соцзащиты населения. Вторыми к финишу пришли сотрудники администрации Кузнецкого района.

Также в рамках мероприятия были организованы соревнования по гиревому спорту, перетягиванию каната и стрельбе из пневматической винтовки.

Победители и призеры были награждены грамотами и медалями, а также ценными подарками и денежными призами от ООО «Махалино», сообщается на сайте администрации Кузнецкого района.