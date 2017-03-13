Полина Хонина из Пензы завоевала две «бронзы» ЧР по художественной гимнастике Спорт

Пенза, 13 марта 2017. PenzaNews. Полина Хонина, выступающая за Пензенскую область, завоевала две бронзовые медали чемпионата России по художественной гимнастике, который завершился во дворце спорта «Буртасы» в минувшее воскресенье, 12 марта.

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Она стала третьей в упражнении с булавами и лентой.

«В истории художественной гимнастики региона это первые медали в индивидуальной программе у пензенских спортсменок. До этого наши гимнастки завоевывали медали только в групповых упражнениях и командном первенстве», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в областной СДЮСШОР по гимнастике имени Н.А. Лавровой.

В спортшколе добавили, что первой и второй в обоих дисциплинах стали Арина Аверина и Александра Солдатова соответственно.