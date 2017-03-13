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Полина Хонина из Пензы завоевала две «бронзы» ЧР по художественной гимнастике

10:01 | 13.03.2017 | Спорт

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Пенза, 13 марта 2017. PenzaNews. Полина Хонина, выступающая за Пензенскую область, завоевала две бронзовые медали чемпионата России по художественной гимнастике, который завершился во дворце спорта «Буртасы» в минувшее воскресенье, 12 марта.

Полина Хонина из Пензы завоевала две «бронзы» ЧР по художественной гимнастике. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она стала третьей в упражнении с булавами и лентой.

«В истории художественной гимнастики региона это первые медали в индивидуальной программе у пензенских спортсменок. До этого наши гимнастки завоевывали медали только в групповых упражнениях и командном первенстве», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в областной СДЮСШОР по гимнастике имени Н.А. Лавровой.

В спортшколе добавили, что первой и второй в обоих дисциплинах стали Арина Аверина и Александра Солдатова соответственно.
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