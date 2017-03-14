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Гимнастка Алия Мустафина продает «BMW», подаренный ей после Олимпиады

11:38 | 14.03.2017 | Спорт

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Пенза, 14 марта 2017. PenzaNews. Гимнастка Алия Мустафина, выступающая за Пензенскую область, которая завоевала три медали на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, решила продать автомобиль «BMW X6 xDrive35i», подаренный ей по итогам соревнований.

Гимнастка Алия Мустафина продает «BMW», подаренный ей после Олимпиады

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Друзья, продаю свою машину! «BMW X6 xDrive35i». Была подарена за олимпийское золото в августе 2016-го, эксклюзивная модель. В отличном состоянии, относилась бережно, ездила аккуратно, честное слово. Автомобиль отличный, очень повезет тому, кому он достанется. Не хочется с ним расставаться, но так складываются обстоятельства», — написала спортсменка в своем аккаунте в Instagram, при этом не уточнив, по какой именно причине она решила продать автомобиль.

‼️Друзья, продаю свою машину‼️ BMW X6 xDrive35i Была подарена за олимпийское золото в августе 2016, эксклюзивная модель. В отличном состоянии, относилась бережно, ездила аккуратно честное слово☺️Автомобиль отличный, очень повезёт тому, кому он достанется Не хочется с ним расставаться, но так складываются обстоятельства. По всем вопросам пишите +7 915 139-45-29 или в Директ Буду очень благодарна за репост

A post shared by Aliya Mustafina (@musaliya135) on

В течение часа после публикации запись набрала более 3 тыс. отметок «Нравится», а также вызвала бурное обсуждение.

Некоторые пользователи отмечают, что продавать подобные подарки нельзя и сравнивают автомобиль с государственной наградой.

«Как Вы можете? Это же святое! Как можно такое продавать? Это все равно, что награды государственные продавать», — написала пользователь под ником Ecotwinsong.

Другие люди считают, что это повод задуматься российским властям о том, какие подарки следует дарить спортсменам за успешные выступления.

Также отдельные пользователи соцсети просят Алию Мустафину отдать им автомобиль безвозмездно, а некоторые предлагают выставить олимпийский «BMW» на аукцион, чтобы выручить больше денег.
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