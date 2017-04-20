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Более 200 спортсменов соберутся в Пензе на Кубке России по фитнесу и бодибилдингу

13:16 | 20.04.2017 | Спорт

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Пенза, 20 апреля 2017. PenzaNews. Более 200 спортсменов подали заявки на участие в открытом Кубке городов России по фитнесу и бодибилдингу, который состоится в Пензе в субботу, 29 апреля. Об этом сообщил известный бодибилдер, обладатель титула «Мистер Вселенная – 2009» Алексей Нетесанов.

Более 200 спортсменов соберутся в Пензе на Кубке России по фитнесу и бодибилдингу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я надеюсь, что все приедут. Будет предварительный отбор, но зрители увидят всех спортсменов», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в киноконцертном зале «Пенза» в четверг, 20 апреля.

По его словам, соревнования станут отборочным этапом перед чемпионатом мира федерации NABBA, который впервые пройдет в России — в Самаре — 17 июня.

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«Проведение именно домашнего чемпионата побудило очень многих спортсменов, которые даже завершили свою карьеру, но в прошлом были чемпионами и России, и Европы, и мира […], снова готовиться к соревнованиям. Очень много спортсменов былых лет выйдут тоже на этот турнир в Пензе, чтобы отобраться на чемпионат мира», — пояснил Алексей Нетесанов.

Он добавил, что в категории «Бикини» будут участвовать около 70 женщин.

По словам спортсмена, самому младшему участнику соревнований 17 лет.

«Около 40 человек именно пензенских спортсменов высокого уровня. Бывает так, что в последнюю очередь, в последний день без заявок приезжает огромное количество народа. Мы их не выгоняем, а стараемся всех принять», — уточнил Алексей Нетесанов.
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