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В Пензе более 100 человек приняли участие в спартакиаде имени Александра Сергеева

10:23 | 18.05.2017 | Спорт

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Пенза, 18 мая 2017. PenzaNews. Более 100 человек приняли участие в спартакиаде имени Героя России Александра Сергеева, которые прошли в Пензе в рамках слета кадетских формирований региона.

В Пензе более 100 человек приняли участие в спартакиаде имени Александра Сергеева

Фото: 58.fsin.su

На протяжении двух дней юноши и девушки демонстрировали свои навыки в строевой подготовке, сборке и разборке автоматов АК-74, оказании первой помощи, физической подготовке, марш-броске, метании гранаты и саперной лопатки, а также знании правоведения и истории.

В общем зачете в классе «Б» среди учащихся младшей группы перовое и второе места заняли представители команды «Морские кадеты» средней школы села Чемодановки, а третий результат показала сборная УФСИН «Юный спецназовец».

В старшей возрастной группе победили учащиеся школы №30 Пензы, вторыми стали кадеты из школы №58.

В общем зачете в классе «А» среди учащихся младшей группы переходящий кубок выиграли «Морские кадеты-1» школы Чемодановки, а призерами стали учащиеся школы №30 Пензы.

Среди старшеклассников первое место поделили команды школ №47 и №30 Пензы. На третьей строчке разместился военно-патриотический клуб «Витязи» из Чемодановки.

На церемонии закрытия спартакиады к юным защитникам Родины обратился начальник УФСИН России по Пензенской области Владислав Муравьев.

«Будьте примером для тех, кто вас окружает в школе, дома, на улице, для своих младших братьев, сестер и сверстников», — цитирует руководителя ведомства пресс-служба управления ФСИН России по региону.
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