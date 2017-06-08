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Пенза примет финал Кубка России по регби-7

17:17 | 08.06.2017 | Спорт

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Пенза, 8 июня 2017. PenzaNews. Финал Кубка России по регби-7 сезона 2017 года пройдет на базе стадиона «Первомайский» в Пензе 17 и 18 июня.

Пенза примет финал Кубка России по регби-7

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В турнире примут участие 16 сильнейших команд, успешно выступивших на отборочных турах, которые состоялись в четырех зонах.

За победу поборются как профессиональные команды, выступающие в Премьер-лиге, так и любительские коллективы, представляющие Федеральную лигу.

В Пензу приедут команды из Москвы, Московской и Новосибирской областей, Санкт-Петербурга, Красноярска, Краснодара, Казани, Кирова и Перми.

В соревнованиях примет участие победитель Кубка России прошлого года краснодарская «Кубань». Основным ее конкурентом считается команда «ВВА-Подмосковье» из Монино. Серьезные шансы на победу есть у «Красного Яра» и «Енисея-СТМ».

Пензенский регбийный клуб «Империя», занявший на отборочном этапе Кубка России по регби-7 в зоне «Урал/Поволжье» третье место, также примет участие в финале.

Одновременно с Кубком России по регби-7 будет разыгран кубок губернатора Пензенской области. Действующим обладателем главного приза этих соревнований является «ВВА-Подмосковье».

Начало игр в оба дня турнира намечено на 10.00, сообщает пресс-служба регбийного клуба «Империя».
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