Пензенская пловчиха примет участие в Сурдлимпийских летних играх Спорт

Пенза, 13 июля 2017. PenzaNews. Пловчиха Ольга Ключникова, выступающая за Пензенскую область, примет участие в XXIII Сурдлимпийских летних играх, которые стартуют в Турции во вторник, 18 июля.

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В программу соревнований, помимо плавания, включены бадминтон, баскетбол, боулинг, волейбол, вольная борьба, греко-римская борьба, велоспорт-шоссе, велоспорт-маунтинбайк, гандбол, гольф, дзюдо, карате, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, пляжный волейбол, пулевая стрельба, спортивное ориентирование, теннис, тхэквондо и футбол.

Для проведения состязаний будет задействовано 40 спортивных объектов, сообщается на сайте центра спортивной подготовки Пензенской области.

Сурдлимпийские игры — международные спортивные соревнования инвалидов по слуху, которые проводятся с 1924 года под эгидой Международного комитета спорта глухих (ICSD) обособленно от Паралимпийских игр.

Их раздельное проведение обусловлено тем, что соревнования среди глухих спортсменов организуются в полном соответствии с правилами международных федераций по видам спорта.

Главный критерий для участия в Сурдлимпийских играх — потеря слуха не менее 55 децибел на лучшее ухо.